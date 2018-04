Nach-Osteraktion im Jugendtreff

Anzeige

Am Freitag, 6. April, lädt der Jugendtreff gemeinsam mit dem Leo-Club Mannheim-Kurpfalz (Jugendorganisation des Lions-Club Mannheim-Rhein-Neckar) zu einem nachösterlichen Osternestsuchen mit vielen Leckereien im Jugendtreff Friedrichsfeld ein. Beginn ist um 17 Uhr. Außerdem kommen die Leos am 24. April ab 16.30 Uhr zum gemeinsamen Kochen mit den Kids wieder in den Treff. Alle Angebote sind kostenlos. Wer mehr über den Jugendtreff erfahren möchte, kann sich direkt während der Öffnungszeiten in der Main-Neckar-Bahn-Straße 31, 68229 Mannheim-Friedrichsfeld informieren. -ion

Info: Infos online: www.jugendtreff-friedrichsfeld-ev.de