Nachbarschaftshilfe des Jugendtreffs

Die Jugendlichen des Friedrichsfelder Jugendtreffs bieten in Zeiten der Corona-Krise ihre Hilfe für Mitbürger aus dem Stadtteil an: Als Nachbarschaftshilfe übernehmen die Mädchen und Jungen Einkäufe oder andere Besorgungen für Personen, die über 65 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben, und damit der Risikogruppe angehören.

Um das kostenfreie Angebot wahrzunehmen, bitten die Jugendlichen um vorherige Anmeldung. Wie der Jugendtreff mitteilt, sind Anmeldungen telefonisch unter 0621/481 43 17 werktags von 14 bis 18 Uhr möglich oder per Mail an jugendrat-friedrichsfeld@freireligioeserwohlfahrtsverband-baden.de. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.03.2020