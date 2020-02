Närrischer Gottesdienst

Neben „Halleluja“ wird am Sonntag, 23. Februar, um 10 Uhr auch „Froh-Hoi“ beim ökumenischen Fasnachtsgottesdienst in der Johannes-Calvin-Kirche zu hören sein. Dort laden der evangelische Pfarrer Klaus Schläger und der katholische Diakon Albert Lachnit zu einer besonderen Feier mit frommen, aber auch mit närrischen Liedern, begleitet von Claudia Schwabe an der Orgel, ein.

Im unteren Neckarraum hat sich in den letzten Jahren in der Kirche St. Andreas in Neckarhausen ein bei Karnevalisten und Gemeindemitgliedern beliebter Gottesdienst am Fasnachtssonntag in den ungeraden Jahren etabliert. Dieser geht auf eine Initiative der Ortsgruppe St. Martin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) zurück. In den letzten Jahren feierten diesen Pfarrer Markus Miles und Diakon Albert Lachnit.

Die Lücke in den geraden Jahren füllte im Jahr 2018 erstmals die evangelische Johannes-Calvin-Gemeinde in Friedrichsfeld durch einen Fasnachtsgottesdienst mit Pfarrer Klaus Schläger. Das soll nun im Zuge der guten ökumenischen Zusammenarbeit Tradition werden. -ion

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020