Noch Türchen frei für Adventsfenster

Es ist seit einigen Jahren eine liebe Tradition, dass sich in der Adventszeit an jedem Tag ein neues Fensterchen öffnet. Dazu laden Privatpersonen, Nachbarn, Einrichtungen, Vereine, Kirchen und Geschäfte ein. Für dieses Jahr sind schon einige Fenster vergeben, doch es besteht noch genügend Gelegenheit, sich daran zu beteiligen. Die Gestaltung bleibt jedem vollkommen selbst überlassen. Man kann Geschichten erzählen, Singen oder einfach nur bei Glühwein und Gebäck zusammen sein. Beginn ist immer um 18.30 Uhr, länger als eine Stunde sollte es nicht dauern. Aber auch das ist ganz individuell. Folgende Termine sind noch frei: 2., 3. und 4. Dezember, 6. Dezember sowie 9., 10. und 11. Dezember. Wer sich gerne an dieser ökumenischen Aktion beteiligen möchte, der kann sich im evangelischen Pfarramt bei Beate Grittmann, Telefonnummer 0621/47 11 28 oder per E-Mail calvingemeinde@ekma.de melden. -ion

