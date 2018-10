OB verspricht ausreichend Kita-Plätze

Da staunte Oberbürgermeister Peter Kurz nicht schlecht, als er sich im Rahmen seiner Sprechstunde auf dem Goetheplatz in Friedrichsfeld von einer großen Anzahl an Eltern und Kindern umringt sah. Grund war deren Einsatz für den Erhalt der vierten Kindergartengruppe. Wie bereits mehrfach berichtet, plant die Evangelische Kirche Mannheim, den Kindergarten in der Friedrichsfelder Wallonenstraße durch einen Neubau zu ersetzen. Dieser soll jedoch aus Kostengründen nur noch drei Gruppen beherbergen.

Bisher gibt es dort vier Gruppen, drei für den Kindergarten und eine für die Kinderkrippe. „Der Bedarf für eine vierte oder sogar fünfte Gruppe ist aber da“, so die Leiterin des Kindergartens Ulrike Lorenz. Denn schon jetzt gebe es Wartelisten. Und so übergab Christina Wehinger dem Oberbürgermeister eine Petition, in der sich bisher rund 600 Personen für den Erhalt der vierten Gruppe ausgesprochen haben.

Peter Kurz hörte sich die Sorgen der Eltern an und versprach, sich darum zu kümmern. Die Stadt Mannheim sei derzeit noch auf der Suche nach einem Träger, werde aber dafür sorgen, dass vier Gruppen und womöglich noch eine weitere im Stadtteil erhalten bleiben, erklärte der Oberbürgermeister den Eltern und Erzieherinnen abschließend. -ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018