Ochsenbrust und Kuchen

Es ist die erste Veranstaltung im Neuen Jahr und auch die mit der längsten Tradition – das Ochsenbrustessen beim GV Liederkranz in Friedrichsfeld. Das fleißige Küchenteam hatte im Sängerheim alles vorbereitet. In großen Töpfen dampften die Kartoffeln, das Fleisch war zart gegart, der Meerrettich hatte die nötige Schärfe.

Während die Küche wie immer ganz in der Hand der Damen des Basischors unter der Leitung von Anneliese Winkler war, sorgten sich die Sängerinnen und Sänger von Spirit of Music um den Service. Damit das alles schneller geht, hatte man in diesem Jahr Verzehrkarten eingeführt. „Das hat sich recht gut bewährt“, hieß es von den Veranstaltern.

Auch beim großen Kuchenbüffet blieben (fast) keine Wünsche offen. Der Erlös des Nachmittags fließt in die Kasse des GV Liederkranz, der damit die weitere musikalische Arbeit von Basischor und Spirit of Music zu fördern. -ion

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019