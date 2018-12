Offene Grüne Liste startet in Wahlkampf

„Wir haben uns viel vorgenommen für das kommende Jahr“, findet der erste Vorsitzende der Offenen Grünen Liste (OGL) Edingen-Neckarhausen, Thomas Hoffmann. Die Hauptversammlung nimmt er als Anlass, um über die zahlreichen vergangenen Aktivitäten zu reflektieren und um über das nachzudenken, was im nächsten Jahr auf die Fraktion zukommt.

Ganz großgeschrieben wird natürlich die kommende Kommunalwahl. Mit Gerd Brecht, Anne Heitz, Rolf Stahl und ihm selbst habe die Fraktion wieder vier Personen, die richtig was voranbringen können, so Hoffmann. Ein Defizit hat die OGL jedoch: Ihnen fehlt der Nachwuchs. „Wir würden uns freuen, wenn sich auch mal jemand Jüngeres melden würde“, erklärt Hoffmann. Solche Mitglieder würde man dann natürlich nochmal „extra pushen“.

Bei seinem Jahresrückblick geht Hoffmann nicht nur auf die 25 Artikel ein, die die OGL im Mitteilungsblatt veröffentlicht hat, sondern auch auf die Anträge, die im Gemeinderat gestellt wurden. Eines geriet dabei fast in Vergessenheit, und zwar das Klimaschutzkonzept, das aus einzelnen Maßnahmen besteht, die von Bürgern zusammengetragen wurden. Doch Rolf Stahl kümmerte sich drum und blieb dran. In der vergangenen Woche hat er mit der Umweltbeauftragten der Gemeinde Vivien Reinhard und Bürgermeister Simon Michler geredet. „Wir sind jeden einzelnen Punkt durchgegangen und haben darüber diskutiert“, berichtet er. Es sei ihm sehr wichtig, dass das Votum der Bürger ernstgenommen würde.

„Wohnen neu denken“

Auch am Thema Lärmschutz ist die Fraktion dran. „Wir wollen weiterhin verfolgen, dass eine weitere Lärmschutzzone eingerichtet wird“, so Hoffmann. Denn durch einen neuen Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes sei die Straßenverkehrsbehörde nun an die Entscheidungen des Gemeinderats gebunden. Stimmt dieser also für eine Lärmschutzzone, sollte diese auch umgesetzt werden.

Stolz ist die Fraktion auch darauf, die Aktion „Zukunftswerkstatt“ mitgegründet zu haben, bei der Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde von den Bürgern eingebracht werden. Außerdem hat die Fraktion einen Antrag auf insektenfreundliche Beleuchtung gestellt und sich gegen sogenannte „beschleunigte Verfahren“ bei Bebauungsplänen ausgesprochen. Dabei werde die öffentliche Bürgerbeteiligung außen vor gelassen, was Hoffmann nicht nachvollziehen könne. „So etwas wollen wir nicht und da sind wir konsequent“, sagt er.

Unter dem übergreifenden Motto „Lebenswertes, dörfliches Edingen-Neckarhausen“ startet die OGL in den Kommunalwahlkampf und will sich dabei unter anderem dem Thema „Wohnen neu denken“ widmen. „Vielen Leuten ist nicht klar, dass man gar keine eigene Werkstatt braucht“, erläutert Hoffmann. Oft könne man sich so etwas auch einfach mit anderen teilen. Auch dem Klimaschutz, Verkehrslärm, der Ortsverschönerung und Bürgerbeteiligung nehmen sie sich wieder an. Bei diesen vielen Vorhaben wünscht Hoffmann der Fraktion gutes Gelingen und freut sich erst einmal auf eine etwas ruhigere und besinnliche Weihnachtszeit.

