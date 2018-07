Parkplatznot und Raser: Anwohner wollen Lösungen

Anzeige

Ortstermin Friedrichsfeld, Wallonenstraße. Wo sonst die Straße vollgeparkt ist mit Kleintransportern, steht an diesem Morgen kein einziger mehr. „Die haben Wind bekommen und sind weggefahren“, erklärt die evangelische Pfarrerin Monika Mayer-Jäck. An anderen Tagen stünden die Fahrzeuge bis halb zehn oder zehn am Vormittag dort.

Seit einiger Zeit gibt es in der Straße erhebliche Parkplatzprobleme. Das Wohnhaus neben der Kirche ist an Arbeiter eines ansässigen Logistikunternehmens vermietet. Morgens und abends steht hier regelmäßig eine lange Schlange von weißen Fahrzeugen. Die dadurch fehlenden Halteplätze bereiten der benachbarten Johannes-Calvin-Kirche, dem Evangelischen Kindergarten und den Anwohnern Sorgen. Vor allem zu Gottesdienstzeiten gebe es Probleme, berichtet Pfarrerin Mayer-Jäck. Zunehmend parkten auch große Lastfahrzeuge dort. Hinzu kommt: Häufig seien die Fahrer mit ihren „Sprintern“ zu schnell unterwegs, berichten Anwohner gestern Morgen beim Ortstermin mit den Bezirksbeiräten.

„Die Situation soll gelöst werden“, stellt Stadträtin Marianne Seitz (CDU) gleich zu Beginn fest. Die Problematik sei bereits bekannt, beteuert Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung im Mannheimer Rathaus. Eine Lösung habe man jedoch noch nicht gefunden. „Wir wissen, dass hier mehr als 30 Leute gemeldet sind“, führt er aus. Ob diese jedoch auch in dem Gebäude wohnten, sei eine andere Frage: „Viele melden sich an, aber nicht mehr ab.“