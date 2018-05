Passanten sollten den Führhund auf keinen Fall ablenken

Anzeige

Diese musste schließlich auch ihre Herrin lernen. „Das ist gar nicht so einfach, wenn man noch nie einen Hund hatte“, blickt Ritter zurück. Die Hündin unterstützt sie bei alltäglichen Angelegenheiten, wie etwa dem Gang zur Apotheke oder zum Bäcker. Sobald der weiße Führbügel und die grell-orangene Kenndecke angelegt sind, weiß sie: Jetzt wird gearbeitet.

Doch auch die perfekt trainierten Hunde werden gerne gestreichelt, und genau da liegt für die Hilfsbedürftigen das Problem. Rufen Passanten nach der Hündin, streicheln sie, oder lenken sie in sonstiger Weise ab, ist sie unkonzentriert und kann ihre Arbeit nicht mehr zuverlässig ausführen. „Ich merke das dann an ihrer Reaktion und das darf nicht passieren“, erklärt Ritter.

Eingespieltes Team

Dabei sei es ausgesprochen wichtig, dass die Labrador-Hündin weiß, wer das Kommando gibt und auf wen sie hören muss. Die beiden sind mittlerweile ein eingespieltes Team, und fühlen sich zumindest in Friedrichsfeld sicher. In einer Großstadt wie Mannheim sieht es dagegen anders aus. Abgesenkte Bordsteine oder zugestellte Leitsysteme an Haltestellen erschweren es Inge Ritter, sich zurechtzufinden. Das Überqueren von Straßen stellt eine ganz neue Herausforderung dar: Die Verkehrslichter ähneln oft einfachen Straßenlaternen, da an vielen keine gelben oder blauen Drücker angebracht sind.

Das verwirrt die Hündin ungemein. Ihren Job, eine Fußgängerampel zu finden, kann sie so nur noch erschwert ausführen. Wenn die Ampel dann zusätzlich nicht akustisch sei, würde es erst richtig schwer werden. Ein ähnliches Problem befindet sich auch in Friedrichsfeld, Kreuzung Straßburger Ring und Neckarhauser Straße. Akustische Ampeln seien ja schön und gut. Doch wenn sie nur ticken, sobald man auf einen Knopf drücke und so erst einmal alleine herausfinden müsse, dass es sich hier um eine blindengerechte Verkehrsampel handle, dann sei das einfach nur ein schlechter Witz, findet die 71-Jährige.

Scheitern in der Praxis

Doch zurück nach Mannheim: An vielen der Haltestellen in der Stadt befinden sich Leitsysteme auf dem Boden. Die zeigen Sehbehinderten auf, wo sich die Türen der Straßenbahnen öffnen und wo der Haltebereich beginnt oder endet. Auch das sei in der Theorie eine tolle Idee, wenn aber Menschen und Koffer die Linien unterbrechen, scheitere die Umsetzung in die Praxis.

Auch wenn sich Inge Ritter mit ihrer Hündin in dem kleinen Mannheimer Stadtteil wohlfühlt – es gibt noch einiges an Verbesserungspotential, vor allem aber in der Stadt selbst. Ein erster Schritt wäre jedoch, einen achtsamen Umgang der Bürger mit den Führhunden zu etablieren. Denn auch wenn die Labrador-Hündin die Friedrichsfelder Herzen erobert hat – sie hat einen Auftrag und eine Herrin, die sich auf sie verlässt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018