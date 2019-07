Platzkonzert zur Sommerpause

Am Freitag, 26. Juli lädt der Musikverein Mannheim-Friedrichsfeld um 18 Uhr zum Platzkonzert im Schulhof der Friedrichsfelder Grundschule ein. Wie in den letzten Jahren wird zum Abschluss des Schuljahres und zu Beginn der Sommerferien das Konzert vom Elementaren Blasorchester (EBO) des Musikvereins eröffnet. Gemeinsam mit der Musikschule Mannheim werden in den Grundschulen in Seckenheim, Friedrichsfeld und Ilvesheim Bläserklassen angeboten. „Wir sind stolz darauf, dass das daraus resultierende Orchester die Eröffnung übernehmen kann“, sagt Jochen Doll, Vorsitzender des Musikvereins Mannheim-Friedrichsfeld. Das Jugend-Orchester übernimmt dann die musikalische Programmgestaltung beim Platzkonzert, aber auch für die Schüler des EBO bestehe die Möglichkeit, in das Jugend-Orchester zu wechseln. Den Abschluss des Platzkonzerts gestaltet dann das große Orchester. wy

