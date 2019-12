Polizei sucht Zeugen für Unfall

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld. Für den Vorfall von Mittwoch oder Donnerstag werden jetzt Zeugen gesucht.

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr hatte ein Autofahrer seinen Opel Astra Kombi mit Mannheimer Zulassung in der Dononstraße abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich ein bislang Unbekannter gegen sein Auto gefahren war und sich aus dem Staub gemacht hatte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten Opel entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Das zuständige Polizeirevier Ladenburg erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06203/9305-0. pol/-tin

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019