Polonäse mit TV-Rucksack

Seit sieben Jahren findet beim Turnverein 1892 Friedrichsfeld der Helferabend statt. Der Vorstand lädt dazu alle Ehrenamtlichen des Vereins ein, um sich für das Engagement im Laufe des Jahres zu bedanken. TV-Vorsitzender Dirk Kappes freute sich, dass zahlreiche Gäste der Einladung gefolgt waren. Besonders begrüßte er die Ehrenmitglieder Sylvia Mehl, Inge Vetter, Karlheinz Eichentler, Günter Heil und Rolf Lutz. Er betonte im Namen des Vorstands, dass man stolz auf die vielen Helfer im Turnverein sei. Es sei dabei egal, ob diese ein Ehrenamt ausführen oder bei Veranstaltungen zuverlässig unterstützen.

Wer etwas für das Gemeinwohl leiste und sich über die normale Mitgliedschaft hinaus engagiere, habe eine Würdigung verdient. Das Essen wurde in diesem Jahr von der neuen Wirtin der Vereinsgaststätte zubereitet. Der Andrang auf das Buffet war so groß, dass in kürzester Zeit alles vergriffen war und Dragana kaum mit dem Nachfüllen nachkam. Die Wartezeit konnten sich die Gäste am Getränkestand verkürzen. Nach dem Essen führten Karin Lutz und Dieter Baier zwei Sketche auf. Der erste handelte von einem dringenden Anliegen im neuen Bürgerdienst Friedrichsfeld und der zweite von einem älteren Ehepaar, das eine alte, fast vergessene Gewohnheit wieder mal ausüben wollte. Karin und Dieter hatten die Lacher auf ihrer Seite.

Zum krönenden Abschluss gab es wieder die Helfer-Tombola. Jeder Gast bekam ein Los geschenkt und durfte dann eine bleibende Erinnerung mit nach Hause nehmen. Keiner ging leer aus. Gewinner von Rucksäcken mit dem TVF-Logo freuten sich so sehr, dass sie eine Polonäse durch die Halle starteten. -ion

