Postfiliale besteht bereits seit 20 Jahren

Bereits seit 20 Jahren besteht die Post-Partner-Filiale im ehemaligen Textilhaus Lamm. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern, und so zeigten sich manche Kunden am vergangenen Dienstag überrascht, dass sie vor der Filiale mit einem Glas Sekt empfangen wurden. Andere wiederum waren ganz gezielt gekommen, um zu gratulieren.

Unter den Gratulanten befand sich auch Arthur Neureuther, der die Postfilialen im Mannheimer Raum betreut. Er überreichte Anja Maurer nicht nur eine Urkunde, sondern war auch voll des Lobes. „Anja Maurer war und ist eine stets zuverlässige Partnerin für uns, wir arbeiten sehr gerne mit ihr zusammen“, sagte er.

Als in den 1990er Jahren viele Postämter schlossen und man nach Partner-Filialen suchte, da waren Anja Maurer und ihr inzwischen verstorbener Ehemann Horst eine der ersten, die eine solche Post-Partner-Filiale in ihren Räumen anboten.

„20 Jahre sind schon eine lange Zeit“, lobte Arthur Neureuther, „vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Einzelhandelsgeschäfte schließen und somit auch die Post-Partner-Filialen weg fallen.“

Daran wollte man an diesem Tag aber gar nicht denken, sondern lieber mit den treuen Kunden feiern, Corona-bedingt eben im Freien. Das Lob indes gab Anja Maurer natürlich gerne an ihre Mitarbeiterinnen Tugba Uyanik, Ulrike Walter und Christina Soffke weiter. Am Nachmittag gab es dann noch eine eigene Aktion für Kinder: Sie durften Lose ziehen und so kleine Geschenke mit nach Hause nehmen. -ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020