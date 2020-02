Prinzenpaar tanzt mit Kindern

Mit solch einem Andrang hätte wohl wirklich niemand gerechnet und so mussten die Friedrichsfelder Schlabbdewel bei ihrem Kindermaskenball in der Turnhalle noch flugs ein paar Stühle mehr anstellen. „Wir sind überwältigt von der Resonanz“, so ein hoch erfreuter Präsident Elmar Petzinger, der sich dann aber gleich wieder als DJ Elmar um die richtige Musik kümmerte.

Gleich zu Beginn gab es auch hohen Besuch, denn das Mannheimer Stadtprinzenpaar Maren-Michelle I. und Naro I. machten den kleinen Narren ihre Aufwartung. Klar, dass sie sich auch unter die bunt kostümierte Kinderschar mischten und mit ihnen tanzten. Und auch das obligatorische Gruppenbild mit dem Stadtprinzenpaar, bei dem niemand fehlen wollte, gehörte dazu.

Besondere Gäste

Auch später gab es noch einmal besondere Gäste, denn auch die Ilvesheimer Kinderprinzessin Liv-Marleen I. stattete den Kindern ihren Besuch ab. Durch das Programm führten Samantha Riesland und Laura Siroky, beides Tänzerinnen der Aktivengarde. Sie konnten den Kindern unter anderem den Tanz der Purzelgarde, die auf einen fernen Planeten entführten ankündigen. Auch die beiden Tanzmariechen Lilja Pfeifer und Laura Gärtner zeigten ihre flotten Tänze.

Von einem Mädchen, das so gerne einmal ein Clown sein möchte erzählte der Tanz der Jugendgarde, die ebenfalls sehr viel Applaus der kleinen Gäste bekam. Aber natürlich wollten die vielen Indianer, Prinzessinnen, Piraten, Cowboys und vieles mehr auch selbst aktiv werden. Auch dazu hatten sie gleich mehrfach Gelegenheit.

Samantha und Laura luden zum Beispiel zur Reise nach Jerusalem ein, zum Ballon-Tanzen oder auch zum Mohrenkopfwettessen. Und da es wirklich so viele Kinder waren und jeder einmal die Gelegenheit zum Mitmachen haben sollte, wurden die Spiele gleich mehrfach durchgeführt.

Dennoch gab es auch Gelegenheit für die eine oder andere Polonäse. So verging die Zeit wie im Fluge und die Kinder konnten sich, begleitet von ihren Eltern erschöpft aber glücklich auf den Heimweg machen. -ion

