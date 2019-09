Proben für Kerwe-Musical

Auch in diesem Jahr wird wieder im ökumenischen Kerwegottesdienst ein Musical aufgeführt. Die Aufführung des Musicals „Der blaue Planet“ des Mannheimers Peter Schindler findet am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche statt. Der Kinderchor probt dazu mittwochs von 15 Uhr bis 15.30 im Gemeindehaus.

Darüber hinaus können auch ältere Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene in dem Projektchor mitmachen. Die nächsten Proben des Projektchores finden am Mittwoch, 11. September, und am Mittwoch, 25. September, von 17 bis 17.45 Uhr im Gemeindehaus statt. Die Leitung hat Claudia Schwabe. -ion

