Prozession an Fronleichnam

Anzeige

Die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin feiert das Hochfest Fronleichnam am 31. Mai mit einem gemeinsamen Gottesdienst – in diesem Jahr in Friedrichsfeld. Der Festgottesdienst wird mitgestaltet vom Caecilienchor St. Bonifatius und beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Bonifatius in der Neudorfstraße. Die Prozession schließt sich daran an, begleitet vom Musikverein Friedrichsfeld, de rauch den Abschluss musikalisch gestaltet. Gesungen werden Lieder aus dem Gotteslob. Alle Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit sind eingeladen, die Prozession zu begleiten. Im Anschluss an den Gottesdienst laden die Pfadfinder zu einem Mittagessen im Pfarrgarten ein. -ion