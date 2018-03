Radfahrer kollidiert mit Autofahrerin

Anzeige

Ein 76-jähriger Rennradfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hirschgasse/Im Büchsenschall in Friedrichsfeld verletzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei von gestern gegen 12.15 Uhr in der Straße „Im Büchsenschall“ in Richtung „Rehpfad“ unterwegs und kollidierte an der Kreuzung mit einer 67-jährigen VW-Fahrerin. Der Radfahrer stürzte durch den Aufprall zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Während der VW durch den Zusammenstoß nur leicht beschädigt wurde, entstand am Zweirad Sachschaden in Höhe von über 500 Euro. red/pol