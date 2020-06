Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist ein 73-jähriger Mann am Sonntagabend in Friedrichsfeld leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Radler gegen 19.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Fred-Joachim-Schoeps-Straße in Richtung Edingen unterwegs. An der Kreuzung Straßburger Ring / Fred-Joachim-Schoeps-Straße missachtete ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des 73-jährigen Pedelec-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Radler leichte Verletzungen an Hand und Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. pol/tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020