Räder von drei Autos abmontiert

Erneut haben unbekannte Täter vom Gelände der Mercedes-Benz Niederlassung in der Elsa-Brändström-Straße in Friedrichsfeld von drei auf dem Außengelände abgestellten Autos alle Räder entwendet. Der Diebstahl war nach Angaben der Polizei von gestern am Montag kurz vor Mitternacht entdeckt worden. Die insgesamt zwölf Kompletträder müssen in ein größeres Transportfahrzeug verladen worden sein. Bereits am 21. Februar waren Kompletträder von Autos auf dem Firmengrundstück entwendet worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06203/89 20 29 beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen oder beim Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer 06203/9 30 50 zu melden. red/pol

