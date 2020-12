Reiter bei Unfall schwer verletzt

Ein 39-jähriger Mann ist bei einem Reitunfall in Friedrichsfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitag gegen 10 Uhr im Wald im Bereich Dossenwaldweg / Friedrichsfelder Weg unterwegs. Nach Angaben der Ermittler stürzte das Pferd auf einem unbefestigten Weg. Es fiel dabei auf seinen Reiter und ging anschließend durch. Zwei Spaziergängerinnen setzten sofort einen Notruf ab. Es gelang ihnen auch, das Pferd wieder einzufangen und den Rettungsdienst zur Unglücksstelle zu lotsen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Dort nahm man ihn nach Angaben der Polizei stationär auf. pol/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020