Reitverein lädt zur Hubertusjagd

Am Sonntag, 4. November, findet die Hubertusjagd durch den herbstlichen Dossenwald statt, zu der der Reit- und Fahrverein Friedrichsfeld einlädt. Los geht es um 10.30 Uhr mit dem Stelldichein für die Reiter. Zum Gottesdienst um 11 Uhr in der Reithalle, den Diakon Albert Lachnit gestalten wird, sind alle Besucher eingeladen. Der Abritt zur Jagd erfolgt gegen 12.15 Uhr, das Halali und Curée für die Hunde wird gegen 14.30 Uhr sein. Bis dahin werden die Reiter, aufgeteilt in zwei Feldern, eine Jagdstrecke von etwa zehn bis zwölf Kilometern zurückgelegt haben. Unterwegs sind bis zu 30 Hindernisse zu überspringen, die im zweiten Feld aber umritten werden dürfen. Nach dem Halali findet ein gemütliches Beisammensein von Reitern und Gästen statt. -ion

