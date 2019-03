Auch dieses Jahr gibt es wieder die Aktion „Rendezvous mit einem Buch“ für Erwachsene. Daran beteiligen können sich alle erwachsenen Leser der Stadtbibliothek Mannheim: in jeder Zweigstelle beziehungsweise in der Zentralbibliothek werden Romane verpackt und zur Ausleihe bereitgestellt. Die Leser leihen ein für sie unbekanntes Buch aus. Wer Lust hat, kann an der Bewertung der Aktion teilnehmen und zum Beispiel einen E-Book-Reader oder einen Gutschein für eine Jahresgebühr der Stadtbibliothek Mannheim gewinnen.

Die Aktion geht noch bis 27. April. Die gleiche Aktion gibt es für Kinder – allerdings nur in der Zweigstelle Friedrichsfeld. Unter dem Motto: „Ein Buch für dich?!“ können sich Kinder ein verpacktes Buch ausleihen, lesen und ebenfalls an einer Verlosung teilnehmen. Diese Aktion dauert bis 23. Mai – die Verlosung findet am „Tag der offenen Tür“ der Zweigstelle Friedrichsfeld statt. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019