Rückblick auf ein Jubiläumsjahr voller Höhepunkte

Ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter dem MGV Frohsinn Friedrichsfeld, denn der zweitälteste Verein im Ort konnte sein 140-jähriges Bestehen feiern. Darüber berichtete der Erste Vorsitzende Gerhard Krieger bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung. Zuvor gedachte man der insgesamt sieben verstorbenen Mitglieder.

Man habe insgesamt 21 Gesangstermine außerhalb der Singstunden wahrgenommen und viele beeindruckende Erlebnisse im Jubeljahr gehabt. Allen voran natürlich der Jubiläumsabend in der Lilli-Gräber-Halle. Aber auch der Familienausflug mit Chorauftritt zur Bundesgartenschau, das Benefizkonzert für die Kindervesperkirche im Capitol, um nur einige Ereignisse zu nennen, bleiben den Sängern in guter Erinnerung.

Außerdem wurde die Kampagneneröffnung der Schlabbdewel mit einem Gesangsauftritt bereichert. Herausragend war der Jubiläumsabend, bei dem es auch Ehrungen gab. Außerdem haben alle „Kinder“ des MGV Frohsinn sowie der Feuerwehrchor aus Ladenburg das Programm bereichert. Zum Jubiläum hat die Carnevalsabteilung Schlabbdewel ihren Orden dem „Mutterverein“ gewidmet. Innerhalb des Vorstands habe man viele Aufgaben bewältigt und an diversen Veranstaltungen teilgenommen, so Krieger weiter. Außerdem hat sich der Verein wieder mit einem Wagen am Sommertagszug beteiligt.

Zum Abschluss seines Berichtes dankte Krieger allen für ihre geleistete Arbeit. Die Mitgliederzahl konnte bedingt durch einige Neueintritte relativ konstant gehalten werden. Dennoch gelte es auch weiterhin, vor allem bei jüngeren Männern, Werbung für den Chorgesang zu machen. Für das laufende Jahr sind unter anderem ein Freiluft-Konzert am 23. Juli im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim geplant sowie die Teilnahme am Sommertagszug.

Gelungene Kampagne

Schlabbdewel-Präsident Elmar Petzinger berichtete im Anschluss von einer gelungenen Kampagne. Man habe erstmals einen Gardeball sehr erfolgreich veranstaltet, der auch 2020 schon wieder stattfand. Auch mit dem Besuch der Prunksitzungen war er zufrieden. Er bedankte sich beim Mutterverein, der bei der Kampagneneröffnung 2019 einen unterhaltsamen Gesangsauftritt beigesteuert hatte. Kassier Ekkehard Huber gab einen klaren Bericht über die Kasse, ebenso Daniela Reiss für die Schlabbdewel. Die Revisoren Reinhold Wolpert und Klaus Lang hatten die Kasse geprüft und lobten die korrekte und übersichtliche Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Dieter Baier berichtete über den Singstundenbesuch. Fünf Sänger waren ganz regelmäßig dabei und erreichten einen sogenannten 100-prozentigen Singstundenbesuch. 17 Sänger erhielten ein Sängerglas für einen „fleißigen Singstundenbesuch“. -ion

