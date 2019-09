Schlachtfest beim FC Germania

Am Donnerstag, 3. Oktober, lädt der FC Germania wieder zu seinem beliebten Friedrichsfelder Schlachtfest. Dann trifft sich wieder Jung und Alt in der Scheuer von Christel und Walter Ries in der Vogesenstraße 85, um bei köstlichem Wellfleisch mit Kraut oder Bratwürsten einen geselligen Mittag zu verbringen. Wie immer wird es mit der bekannten und erfolgreichen Hürdensprinterin Ricarda Lobe sowie ihrem Trainer Rüdiger Harksen auch wieder prominente Interview-Gäste geben, die als Höhepunkt des kleinen Programms dem Publikum vorgestellt werden.

Traditionell ist das Friedrichsfelder Schlachtfest auch wieder der Verkaufsstart für den Friedrichsfelder Kalender 2020. Im Außenbereich wird die Familie Dehoust wieder ihr reichhaltiges Kürbissortiment anbieten, zudem rundet ein kleines Gewinnspiel die Veranstaltung ab. Einlass in der Scheuer von Christel und Walter Ries ist am Feiertag ab 11 Uhr, nach dem zünftigen Mittagessen wartet dann wieder das üppige Kuchenbüffet für die Kaffeestunde am Nachmittag. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.10.2019