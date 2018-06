Schneidekurs der Gartenbauer

Anzeige

In der Obstbaumanlage von Siegfried Bock führt der Obst-und Gartenbauverein Friedrichsfeld den Sommerriss-Sommerschnitt und Fruchtausdünnung durch. Wenn ein Winterschnitt beim Apfelbaum durchgeführt wurde, regt dieser den Baum im Frühjahr zu verstärktem Wachstum an. Im Frühsommer ist außerdem Zeit für den so genannten Sommerriss.

Als Sommerriss bezeichnet man das Entfernen der Wasserschossen. Diese aufrecht wachsenden Triebe nehmen Obstbäumen die Energie zur Fruchtbildung. Was und wie geschnitten beziehungsweise ausgedünnt wird, erfahren die Teilnehmer von den Baumfachwarten des Vereins am 30. Juni, 14 Uhr. Die Obstbaumanlage von Siegfried Bock findet man am Anfang der Alteichwaldsiedlung rechts ab, vor der Bahnunterführung wieder rechts nach etwa 200 Meter. Der Schneidekurs ist kostenlos. -ion