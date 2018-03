Schneidekurs für Frauen

Anzeige

Der Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den beliebten Schneidekurs nur für Frauen. Für diesen Kurs der am Samstag, 10. März, um 14 beginnt, konnte Maria Artner aus St.Leon/Rot gewonnen werden. Der Kurs findet im Garten von Karl-Heinz Eichhorn an der Fred-Joachim Schöps Strasse statt.

Bei diesem Schneidekurs an diversen Sorten von Obstgehölzen werden neben theoretischen Kenntnisse der Pflegemaßnahmen, fachgerechter Handhabung von Arbeitsgeräten und -materialien, Aufbau, Verjüngungs- und Erhaltungsschnitte an Bäumen unterschiedlicher Altersphasen demonstriert. Natürlich können die Teilnehmerinnen auch selbst Hand anlegen.

Der Obst- und Gartenbauverein lädt alle seine Mitglieder, Freunde und Gönner des Obstbaus zu diesem Kurs ebenso herzlich ein, wie auch Freunde aus den benachbarten Gemeinden. Der Kurs ist wie immer kostenlos. red