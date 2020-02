Der Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Schneidekurs nur für Frauen. Für diesen Kurs, der am Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr beginnt, konnte der Verein wieder Baumfachwartin Maria Artner aus Sankt Leon-Rot gewinnen. Der Kurs findet im Garten von Karl-Heinz Eichhorn an der Fred-Joachim-Schöps-Straße statt.

Bei diesem Schneidekurs an diversen Sorten von Obstgehölzen werden neben theoretischen Kenntnisse der Pflegemaßnahmen, fachgerechter Handhabung von Arbeitsgeräten und -materialien, Aufbau, Verjüngungs- und Erhaltungsschnitte an Bäumen unterschiedlicher Altersphasen demonstriert. Von Vorteil wäre es , wenn die Teilnehmerinnen Handwerkszeug in Form von Baumschere und -säge mitbringen würden. Der Kurs ist wie immer kostenlos. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.02.2020