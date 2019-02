Schon 1300 Knöllchen verteilt

Parken ist das Thema Nummer eins in Friedrichsfeld. Vor allem die Wallonenstraße ist und bleibt ein Brennpunkt. Das wurde einmal mehr in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates deutlich. Doch endlich scheint sich etwas zu tun: Die Stadt greift durch, und zwar bislang 121 Mal. So oft hat der Ordnungsdienst nämlich im vergangenen Jahr den Stadtteil zur Überwachung des ruhenden Verkehrs „bestreift“, wie es in der Vorlage zur Bezirksbeiratssitzung hieß. „Außerdem wurden rund 1300 Verwarnung erteilt“, berichtete Harald Born vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung den Kommunalpolitikern

Die Überwachungsmaßnahmen scheinen langsam, aber sicher zu greifen. Vor allem im Langlachweg werde nach den zahlreichen Kontrollen wieder ordnungsgemäß geparkt. Im Gewerbegebiet Friedrichsfeld werde dafür gesorgt, dass die Grünfläche am Langlachweg Ecke Steinzeugstraße mit Wackersteinen abgesperrt wird, sodass Parken dort nicht mehr möglich sei.

Auch in der Wallonenstraße bessere sich die Situation langsam. Das Tempolimit wird auf 20 Stundenkilometer reduziert, außerdem soll eine Bodenmarkierung „Kinder“ im Bereich der evangelischen Kindertagesstätte als Warnung für die Verkehrsteilnehmer aufgebracht werden. Indem nur noch Autos entlang des Bahndamms parken dürfen, sollen größere Transportfahrzeuge dort an der Fahrbahnseite keinen Platz mehr haben.

Problem verlagert

„Dass die Firma Amazon verschwindet, können wir uns leider nicht leisten“, so Born. Die Fahrzeuge gehören nämlich zu den Transportunternehmen, die für Amazon die Ware vom Friedrichsfelder Standort ausliefern und die den Bewohnern die Parkplätze wegnehmen. „Solange die Leute online bestellen, müssen die Fahrzeuge auch Platz haben“, erläuterte der Verwaltungsmitarbeiter. Auch wenn die Lösungen vielversprechend klingen, werfen sie doch ein neues Problem auf, wie SPD-Bezirksbeirat Manfred Erbsland anmerkte: Durch das Parkverbot für größere Fahrzeuge in der Wallonenstraße werde es wohl oder übel zu Verlagerungen der Verkehrsprobleme kommen. „Überwachungsmaßnahmen bringen die Firma eben nicht weg“, entgegnete Born. Verlagerungen ließen sich wohl tatsächlich nicht vermeiden.

Stadtrat Holger Schmid (Mannheimer Liste) lobte die Maßnahmen, die von der Stadt ergriffen wurden, sah jedoch eine Lücke zwischen Moral und Gesetz. „Die Situation ist den Bürgern so nicht zuzumuten“, fand er. Der Gemeinderat solle sich über das ganze System einmal Gedanken machen, schlug er weiterhin vor. Dass die Parksituation ein strukturelles Problem sei, darüber war sich der Bezirksbeirat einig.

Bevor das Thema Parken in Friedrichsfeld auch in den kommenden Sitzungen wieder zum Thema wird, wollen die Politiker nun erst einmal abwarten, ob die angeordneten Lösungsansätze die Probleme tatsächlich beseitigen.

