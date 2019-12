Schüler danken ihren Lehrern mit Präsenten

Mit Waffeln, Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch und natürlich viel Musik lädt die Vereinigung der Handharmonika Freunde Friedrichsfeld (VdHF) sowohl Mitglieder als auch Freunde ein, um die versammelten Menschen beim Clubheim in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. In einer kleinen Zeltstadt vor dem Vereinshaus treffen sich jährlich aktive Spieler, aber auch ehemalige aktive Vereinsmitglieder und passive Mitglieder, um sich in besinnlicher Atmosphäre über das vergangene Jahr auszutauschen.

Für die richtige Musik sorgen natürlich die Akkordeonspieler des Vereins. Die jungen Musiker unter der Leitung von Nadine Boesing versetzen die Zuhörer mit Liedern wie „Christmas Time“ in Weihnachtsstimmung. Auch die kleinsten Spieler lassen es sich nicht nehmen, die erprobten Stücke zu präsentieren. Ganz mutig sind zwei Akkordeonschüler, die die Darbietungen gesanglich ergänzen. Für ihren Mut ernten sie eine Menge Applaus.

Doch ohne Lehrpersonal und Dirigenten kann eine solche Vorstellung ja kaum entstehen. Deshalb nehmen an diesem Abend auch mal die Schüler das Mikrofon in die Hand und danken den Lehrkräften der Vereinigung. Als Anerkennung für deren Einsatz übergeben die Orchester und Schülergruppen ihren Leitern Michael Krsnik, Nadine Boesing, Silke Wolf und Angelika Nasshan Präsente. Der Vorstand lädt sie als Dankeschön zu einem gemeinsamen Brunch ein.

Anerkennung vom Vorstand

Bevor die Weihnachtsspielgruppe der VdHF, zusammengesetzt aus Spielern des Konzertorchesters, zum Abschluss mit einem Mix aus modernen und klassischen Weihnachtsliedern noch eins oben drauf setzt, verteilt einer der drei Vorsitzenden des Vereins, Kai Rothermel, die traditionellen VdHF-Gläser. Denn damit solch tolle Ensembles entstehen können, müssen die AkkordeonspielerInnen regelmäßig zur Probe erscheinen. Wer in diesem Jahr nur zweimal oder sogar noch weniger gefehlt hat, bekommt deshalb auch bei dieser Weihnachtsfeier wieder ein Glas mit dem VdHF-Zeichen und dem eigenen Namen überreicht. niz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019