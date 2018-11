Schwabenstraße gesperrt

Die Schwabenstraße und der Kreuzungsbereich Saarburger Ring/Platanenstraße in Friedrichsfeld werden vom 5. bis 21. Dezember gesperrt.

Im Zusammenhang mit der A 656-Brückenerneuerung bei Friedrichsfeld werden im Auftrag der Stadt Mannheim ein Teilbereich der Schwabenstraße sowie der Kreuzungsbereich des Saarburger Rings/Platanenstraße saniert. Auf Grund des schlechten Zustandes wird hier eine Fahrbahndecke erneuert. Das Industriegebiet im Saarburger Ring kann weiterhin angefahren werden.

Ab Höhe des Ärztehauses (Platanenstraße Nr. 11) wird der Saarburger Ring bis zur Tankstelle in der Platanenstraße voll gesperrt sein. Ebenso wird die Schwabenstraße wie bisher bis zum Saarburger Ring gesperrt bleiben. Aufgrund der Höheneinschränkung von 3,90 Meter in Friedrichsfeld wird der Lkw-Verkehr großräumig über die L 597 hin zu der L 637 und Neckarhauser Straße umgeleitet. Der restliche Verkehr mit dem Ziel Friedrichsfeld wird über die Vogesenstraße geleitet. Die Umleitung wird am Mittwoch, 5. Dezember, eingerichtet und am Freitag, 21. Dezember, abgebaut.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de. red

