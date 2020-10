Schwindel fliegt auf

Ein Autofahrer und sein Bruder haben am Sonntagabend in Friedrichsfeld versucht, die Polizei zu täuschen. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums am Montag berichtete, war ein zunächst unbekannter Autofahrer um kurz vor 21 Uhr mit seinem Mercedes GL auf der Vogesenstraße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. An einer Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Baustellenabsperrung hinein. Dabei wurde auch ein im Baustellenbereich aufgestellter Kran beschädigt. Das Unfallauto kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, befand sich eine männliche Person vor Ort und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Allerdings hatte der Zeuge etwas ganz anderes beobachtet: nämlich dass der ursprüngliche Fahrer des Mercedes nach dem Unfall sein Fahrzeug verließ, kurz telefonierte – und sich dann aus dem Staub machte.

Verursacher noch nicht erreicht

Tatsächlich stellte sich im Zuge der Ermittlungen schließlich heraus, dass der Unfallverursacher seinen Bruder verständigt hatte, damit dieser sich vor Ort als Unfallbeteiligter ausgebe. Der tatsächliche Fahrer des Mercedes konnte nach Polizeiangaben noch nicht erreicht werden. Die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim haben Ermittlungen gegen die beiden 37- und 44-jährigen Brüder wegen Unfallflucht sowie Beihilfe hierzu eingeleitet.

Der Sachschaden infolge des Unfalls wird auf rund 30000 Euro geschätzt. pol/agö

Dienstag, 27.10.2020