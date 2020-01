Es ist der erste Termin im Kalender von Friedrichsfelds ältestem Verein, und es war nach Angaben der Veranstalter auch in diesem Jahr wieder ein Riesenerfolg. Die Rede ist vom Ochsenbrustessen, zu welchem der GV Liederkranz traditionell am vierten Samstag im Januar in das Sängerheim eingeladen hatte.

Noch ehe sich die Türen öffneten, standen die Ersten schon davor. „Die Gäste kommen nicht so auf einen Schlag, sondern eher nach und nach“, erklärte Vorsitzender Thomas Ruf, der den ganzen Vormittag an der Bonkasse saß. Diese Methode des Bezahlens über Verzehrbons habe sich im vergangenen Jahr bereits gut bewährt.

Gut vorbereitet auf den Ansturm war auch das Küchenteam, das aus Damen des Basischors unter der Leitung von Anneliese Winkler besteht. Sie hatte bereits tags zuvor die gut 65 Kilogramm Ochsenbrust gekocht. Am Samstagmorgen dann ging es los mit dem Kartoffelschälen und -kochen, denn hier wird alles noch selbst zubereitet. Das waren dann noch einmal gut 30 Kilogramm Kartoffeln, dazu etwa sechs Liter Meerrettichsoße.

Um den Service kümmerten sich wie immer die Mitglieder des modernen Chors Spirit of Music. Und die Sängerfrauen lockten mit Vielfalt an der Kuchentheke. Erst am späten Nachmittag klang die traditionelle Veranstaltung aus. Als nächstes bereiten sich die Sängerinnen und Sänger des GV Liederkranz nun auf ihr Konzert vor, das am Samstag, 4. April, in der evangelischen Kirche stattfindet. -ion

