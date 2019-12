Singen von Weihnachtsliedern

Es ist inzwischen schon zu einer lieben Tradition geworden, dass die Interessengemeinschaft der Vereine (IGF) am Tag vor dem Heiligen Abend zum Weihnachtsliedersingen im Rahmen des offenen Adventskalenders einlädt.

Fernab jeglicher Hektik sollen so unter dem Tannenbaum am Goetheplatz Weihnachtslieder erklingen. Für die musikalische Begleitung sorgt in bewährter Weise Rüdiger Wolf von den Handharmonikafreunden. Die IGF sorgt für den Glühwein und Kinderpunsch, Tassen bitte mitzubringen.

Gerne werden Spenden angenommen, die den Aufgaben der IGF zum Wohle Friedrichsfelds zu Gute kommen. Die Bevölkerung ist dazu wie immer am Montag, 23. Dezember, 18.30 Uhr, eingeladen. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019