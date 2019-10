Sitzung der Vereinsvertreter

Zur turnusmäßigen Herbstsitzung der Interessengemeinschaft treffen sich die Vertreter der Friedrichsfelder Vereine und Organisationen am Mittwoch, 6. November. Beginn der Versammlung ist um 19.30 Uhr im Clubraum der Lilli-Gräber-Halle am Saarburger Ring.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorsitzenden, Resttermine für 2019 und die Terminabsprache der Vereinstermine für das kommende Jahr. Dazu können die Termine für 2020 bereits vorab an die E-Mail-Adresse longbowman@t-online geschickt werden. So können Überschneidungen gleich in der Sitzung geklärt werden. Verhinderte Vereinsvorsitzende werden gebeten, nach Möglichkeit einen Vertreter zu schicken. -ion

