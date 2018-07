Ski-Club feiert italienisch

Anzeige

Das Sommerfest des Friedrichsfelder Ski- Clubs steht ganz im Zeichen Italiens. Waren es im vergangenen Jahr noch spanische Spezialitäten, so werden in diesem Jahr Antipasti und weitere italienische Köstlichkeiten serviert werden. Dazu gibt es natürlich spritzigen Prosecco, Wein aber auch alkoholfreies. Das Sommerfest findet statt am Samstag, 21. Juli, ab 18 Uhr auf der Tennisanlage an der Sulzer Straße. Bereits um 16.30 Uhr findet eine Fun-Olympiade für Groß und Klein statt. Doch es wird an diesem Abend nicht nur das Sommerfest gefeiert, es ist auch gleichzeitig die offizielle Vorstellung der neuen Hütte des Ski Clubs, die in vielen Arbeitsstunden über den Winter und noch bis weit in das Frühjahr entstanden ist und jetzt die die alte Hütte ersetzt. -ion