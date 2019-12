Skifreizeit: Noch Plätze frei

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Dann bietet sich doch die Erwachsenenfreizeit des Friedrichsfelder Ski Clubs an. Sie führt bereits zum 18. Mal nach Sulden am Ortler. Hier in der Gletscherwelt der Viertausender mit Schneesicherheit bis Anfang Mai und Abfahrten von 3200 Meter bis ins Tal bei 1900 Metern kann man in netter Gesellschaft eine ganze Woche verbringen, denn es sind noch einige Plätze frei.

Die Freizeit findet vom 8. bis 15. März 2020 statt. Die Fahrt erfolgt im Reisebus, Unterkunft bietet auch dieses Mal das Hotel „Cevedale“ mit neuem Wellness-Bereich. Sämtliche Infos zur Reise im Internet unter www.friedrichsfelder-skiclub.de. Anmeldungen nimmt Ingeborg Flory per E-Mail ab ingeborg.flory@gmx.de entgegen. -ion

