So viele Einsätze wie nie zuvor

Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsfeld konnte Kommandant Stefan Kohl neben den zahlreich erschienenen Kameraden Stadtbrandmeister Norbert Windecker und Bernd Maier von der Stabsstelle im Rettungszentrum sowie einige Städtäte begrüßen. Im Rahmen der Versammlung konnten zahlreiche Ehrungen und Beförderungen durch Abteilungsleiter Mario König ausgesprochen werden. So wurden Christoph Gropp zum Oberfeuerwehrmann, Lucas Friedrich und Felix Lang zum Hauptfeuerwehrmann und Kai Mötschl zum Oberbrandmeister befördert.

Die neue Ehrung für 15-jährige Mitgliedschaft erhielten an diesem Abend alle Kameraden, die bereits zwischen 15 und 24 Jahren der Feuerwehr angehören. So ging das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze an Stefan Kohl, Roland Manojlovic, Jochen Petzinger, Andreas Ritter und Robert Tews. „Der Austritt von drei Kameraden ist ein herber Schlag für die doch kleine Abteilung“, so Kommandant Stefan Kohl in seinem Bericht. So sei man unter die Zahl von 30 Wehrleuten gerutscht. Man müsse daher wieder verstärkt Mitgliederwerbung betreiben.

Zwölf Jugendliche dabei

Erfolgreich waren der Tag der offenen Tür sowie das Oktoberfest, so Kohl weiter. Den Bericht der Jugend für das Jahr 2018 verlas der stellvertretende Jugendleiter Jens Rösch. Durch diverse Aktivitäten kommt die derzeit aus zwölf Jugendlichen bestehende Jugendfeuerwehr auf knapp 600 Stunden für Übungen und über 200 Stunden für sonstige Veranstaltungen.

Von einem ereignisreichen Jahr konnte Lucas Friedrich berichten, der den Aktivenbericht verlas. So sorgten vor allem die Sommerstürme immer wieder für Alarmierungen der Wehr. So erreichte man mit insgesamt 55 Einsätzen, davon 32 wegen der Stürme, ein neues Hoch. Alleine für die Einsätze leistete die Abteilung 318 Stunden. Dazu gab es 1370 Übungsstunden durch Aktive. Auf Sicherheitswachdienste entfallen weitere 524 Stunden. Gemeinsam mit Bereitschaften und sonstigen anfallenden Stunden sowie den 923 Stunden der Jugend kommt die Abteilung für das Jahr 2018 auf circa 7300 geleistete Stunden.

Auch der Fuhrpark bekam Zuwachs. Der alte Gerätewagen wurde gegen einen neuen und modernen Führungskraftwagen getauscht, der im Alltag auch als Mannschaftstransporter genutzt werden kann. Im Namen der Abteilung beglückwünschte er den Jugendfeuerwehrwart Tobias Hartwig zum bestandenen Gruppenführerlehrgang, sowie Stefan Kohl zum erfolgreichen Bestehen des Zugführerlehrganges und somit zur Bestellung als ordentlicher Abteilungskommandant.

Ordnungsgemäße Buchführung

Im Namen der Berufsfeuerwehr bedankte sich Mario König für die geleistete Arbeit. Die zunehmenden Einsätze wegen Unwetterschäden würden in Zukunft aufgrund des Klimawandels noch mehr zunehmen, so König. Weitere Gruß- und Dankesworte gab es von Norbert Windecker und Stadtrat Roland Weiß. Reinhard Schatz bedankte sich im Namen der IGF dafür, dass die Feuerwehr immer mit dabei ist, wenn sie im Ort gebraucht wird, wie beispielweise jetzt beim Sommertagszug am 7. April. Dem pflichtete Stadtrat Manfred Erbsland gerne bei und bedankte sich für die ehrenamtliche Arbeit zum Wohle von Friedrichsfeld.

Den Kassenbericht verlas Roland Manojlovic, Jochen Petzinger und Rüdiger Wolf hatten die Kasse geprüft und bescheinigten dem Kassier eine ordnungsgemäße Buchführung. Die erbetene Entlastung erfolgte einstimmig. Die von Norbert Windecker geleiteten Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Kassenprüfer bleiben Jochen Petzinger und Rüdiger Wolf, Robert Tews, Andreas Wolf und Christoph Gropp wurden in den Abteilungsausschuss gewählt, neues Mitglied im Feuerwehrausschuss ist Rüdiger Wolf, sein Stellvertreter Raffael Pehrs.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019