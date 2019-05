Sommerfest der Harmonikafreunde

Dieses Jahr findet das beliebte Sommerfest bei der Vereinigung der Handharmonika-Freunde am Brücken-Wochenende vom 31. Mai bis 2. Juni statt. Das Fest startet am Freitag ab 19 Uhr an der Freiluft-Bar mit Partystimmung und DJ-Musik. Es gibt Cocktails, Longdrinks und eine Auswahl an guten Weinen, sowie Bratwurst vom Grill.

Am Samstag geht es um 15 Uhr los, am Abend wird die Liveband von Norbert und Helmut die Bühne beben lassen. Sonntags um 11 Uhr startet der Frühschoppen mit Gesang der Singgemeinschaft MGV Frohsinn und dem Sängerbund Seckenheim. Ab12 Uhr wird wieder der Musikverein zu Gast sein. Als Mittagsmenü wird der „Friedrichsfelder“ (Prager Schinken mit Kraut im Fladenbrot) angboten.

Gefeiert wird auf dem Gelände rund um das Clubheim, Rittershofenerstraße 3, gleich hinter dem Rathaus/ Polizei (Seitenstraße der Vogesenstraße). Bei Regen kann auf die Zelte und das Clubheim ausgewichen werden. -ion

