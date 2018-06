Sommerfest des VdHF

Anzeige

Auch 2018 steht das Wochenende vom 22. bis 24. Juni wieder unter dem Motto „Sommerfest bei der Vereinigung der Handharmonika-Freunde“. Das beliebte Fest startet freitags ab 19 Uhr an der Freiluft-Bar mit Party-Stimmung und der Musik von DJ Elmar.

Am Samstag geht es um 15 Uhr los, am Abend wird die Rhein-Neckar Big-Band ab 18.30 Uhr die Bühne beben lassen. Sonntags um 11 Uhr startet der Frühschoppen mit Gesang der Singgemeinschaft MGV Frohsinn und dem Sängerbund Seckenheim. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr wird wieder das Blasorchester des Musikvereins zu Gast sein, danach spielt das eigene Jugendorchester für die Gäste. Zur Kaffeezeit an beiden Tagen spielen die vereinseigenen Schüler in der Cafeteria.

Kostenlose Kinderbetreuung

Für die Kleinen bietet die Jugendvertretung im Kinderzelt kostenlose Kinderbetreuung mit Malen und Schminken an. Auch an einer Torwand kann man sich versuchen. Wer möchte, kann im Flohmarktzelt Schnäppchen machen. Es gibt auch wieder den beliebten Losverkauf für die Sonderverlosung mit attraktiven und wertvollen Preisen. Veranstaltungsort ist das Gelände rund um das Clubheim in der Rittershofenerstraße 3.