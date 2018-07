Sorge um Betreuung und Parkraum

Anzeige

Über viele Besucher freute sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer beim zweiten Stadtteilgespräch seiner Partei in diesem Jahr. Das Thema „Was brauchen junge Familien?“ treibt offenbar viele Menschen um. Eisenhauer begrüßte neben Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb auch die SPD-Stadträte Thorsten Riehle und Ralph Waibel, die Ortsvereinsvorsitzende Pia Moog und die Bezirksbeiräte Doris Friedrich und Manfred Erbsland (SPD) sowie Reinhard Schatz (ML). Gekommen waren zudem die Leitrinnen der beiden Kindertagesstätten, Ulrike Lorenz und Gudrun Mackasare, die Leiterin der Friedrichsfeldschule, Judith Falkenstein, sowie Pfarrer Michael Jäck.

Friedrichsfeld sei ein attraktiver Stadtteil, sagte Ralph Waibel. Aber er solle es auch bleiben, vor allem eben auch für junge Familien. Dazu brauche man ausreichend Betreuungsplätze. Es gebe zwar einen Anspruch auf Kinderbetreuung im vorschulischen Bereich – der muss aber nicht direkt immer im Wohnort sein, erklärte Bürgermeisterin Freundlieb.

Diskussion über Nachverdichtung

Sie betonte, dass der städtische Zuschuss an Träger wie die Evangelische Kirche nicht gekürzt wurde – man habe nur die Fördervereinbarung neu verhandelt. Die Evangelische Kirche habe aufgrund ihrer Finanzsituation entschieden, beim Neubau der Kita eine Gruppe einzusparen. Pro Gruppe schießt die Stadt bei einem Neubau 350 000 Euro zu, weitere 120 000 kommen vom Land. Die Stadt sei im Gespräch mit den freien Trägern, um eine Lösung für die fehlende Gruppe zu finden. „Wenn das nicht klappt, wird die Stadt einspringen“ so die Bürgermeisterin. Eine Vollfinanzierung der vierten Gruppe seitens der Stadt schloss die Bürgermeisterin aber aus: „Wir müssen ja auch an unsere eigenen Gebäude denken.“