SPD veranstaltet Frühstück

Der Ortsverein der SPD Friedrichsfeld lädt gemeinsam mit Stadtrat Thorsten Riehle am Samstag, 14. März, 10 Uhr, zum politischen Frühstück mit den Vereinen des Stadtteils ein. Veranstaltungsort sind die Räume der Handharmonika-Freunde in der Rittershofener Straße 3. „Wir freuen uns, etwas über Ihre Arbeit zu erfahren, aber auch zu hören, wo bei Ihnen der Schuh drückt“, teilen die Veranstalter mit. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch wird dabei sein. Die Veranstalter bitten bis Dienstag, 10. März, um Rückmeldung, mit wie vielen Personen die Vereine am Frühstück teilnehmen wollen. Dafür können sie eine Mail an moog-buero@web.de schicken. red/tge

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020