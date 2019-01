Spektakuläre Brücken-Demontage über der Bahn

Um 19.11 Uhr öffnet sich das Zeitfenster für die Männer: Die sonst 15 000 Volt stromführende Oberleitung der Bahn ist geerdet, also spannungsfrei. Ein spannender Wettlauf gegen die Uhr beginnt: Bis vier Uhr früh muss die meiste Arbeit erledigt sein. Es gilt also, in weniger als neun Stunden bis Montagmorgen zwei mehr als 60 Meter lange und jeweils 95 Tonnen schwere Stahlträger zu halbieren und

...