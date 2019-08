Spirit of Music lädt zum Mitsingen ein

Beim nächsten Konzert von Spirit of Music, dem modernen Chor des GV Liederkranz Friedrichsfeld, werden ausschließlich deutsche Lieder erklingen. Bis zum Konzert selbst, das am Samstag, 4. April 2020, in der Johannes-Calvin-Kirche stattfinden wird, ist natürlich noch etwas Zeit. Die Proben indes haben begonnen. Auf dem Programm stehen unter anderem „Ein Lied kann eine Brücke sein“, „Weit, weit weg“, „Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt“ oder auch „Über sieben Brücken musst du gehen“, um nur einige zu nennen.

Neben den Stammsängerinnen und –sängern laden Spirit of Music und Dirigent Tobias Freidhof auch Projektsänger ein, mitzumachen. Als Projektsänger muss man nicht zwingend Vereinsmitglied werden, sondern kann einfach nur bei diesem einen Projekt mitmachen und danach wieder aussteigen. Die Proben finden immer freitags, 18.30 Uhr, im Sängerheim am Saarburger Ring statt. Auch wer gerne nur einmal hineinschnuppern möchte, ist gerne willkommen. Vielleicht entdeckt man ja bei dieser Gelegenheit die Lust am Singen. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019