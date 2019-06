Spirit of Music landet Doppelsieg

Freude pur bei (v.l.): Nina Tschischka, Renate Schmidt, Tobias Freidhof, Sabine Schilling, Carolin Manojlovic und Anneliese Winkler. © liederkranz

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den 20 Sängern von Spirit of Music, dem modernen Chor des GV Liederkranz Friedrichsfeld. Beim Volksliederwertungssingen, zu dem der Liederkranz Lampenhain aus Anlass seines 100-jährigen Jubiläums eingeladen hatte, belegten die Sänger nicht nur den ersten Platz in ihrer Gruppe, sondern erreichten auch die Tagesbestleistung und kamen so mit zwei Goldpokalen zurück nach Friedrichsfeld. Komplettiert wurde der Erfolg durch den Dirigentenpreis für Chorleiter Tobias Freidhof.

Drei Stücke gesungen

Zum Vortrag kamen insgesamt drei Stücke und zwar „Engel“ von der Gruppe Rammstein in einer Chorversion, „Angels“ sowie das Volkslied „Morgen muss ich fort von hier“ von Friedrich Silcher. Letzteres war dann auch gleichzeitig der Pflichtchor. Der rockige Hit „Engel“ gehört schon länger zum Repertoire von Spirit of Music und wurde jetzt wieder aufbereitet – „Angels“ von Robbie Williams wurde dagegen bereits im vergangenen Oktober beim Konzert aufgeführt.

Bestens vorbereitet

Mit höchster Konzentration präsentierten sich die Sänger, die bestens von ihrem Chorleiter vorbereitet wurden, den Preisrichtern und konnten so überzeugen. Mit 22,17 Punkten wurde das Ensemble am Ende nicht nur Gruppensieger, sondern auch noch Tagesbester. Der zweite Platz ging mit 21,67 Punkten an den Sängerbund Oberflockenbach, während ein weiterer Chor von Freidhof, der Liederkranz Handschuhsheim, mit 21,17 Punkten Dritter wurde. -ion

