Springturnier ab Freitag

Nach dem Dressurturnier steht nun vom 9. bis 11. August das Springturnier beim Reit- und Fahrverein auf dem Programm.

Los geht es am Freitag, 9. August, um 13.30 Uhr mit der Springpferdeprüfung Klasse A. Bis Sonntagabend stehen dann insgesamt zwölf Prüfungen auf dem Programm die, je nach Teilnehmerzahl, in mehreren Abteilungen geritten werden. Das Hauptereignis am Sonntag ist die Springprüfung Klasse M mit Siegerrunde, die gegen 15 Uhr beginnt. Zuvor gibt es um 14 Uhr eine Kostümspringprüfung Klasse E.

Etwas Besonderes ist „Kinder reiten für Kinder“. Bei diesem Stilspringwettbewerb gibt es für jedes Hindernis, das übersprungen wird, einen gewissen Geldbetrag. Der Gesamterlös wird dann einer wohltätigen Organisation, nämlich den Glückspaten, gespendet. -ion

