Springturnier beim Reitverein

Nach dem erfolgreichen Dressurwochenende stehen nun beim Reit- und Fahrverein am kommenden Wochenende (27. bis 29. Juli) die Springprüfungen auf dem Programm. Auch hier ist man mit dem Ergebnis von weit über 700 Nennungen mehr als zufrieden. Los geht es am Freitag ab 14.30 Uhr mit den Springpferdeprüfungen. Weitere Springprüfungen in verschiedenen Klassen stehen dann am Samstag auf dem Programm. Der Höhepunkt am Sonntag wird die Springprüfung Kl. M mit Siegerrunde sein, die etwa um 14.45 Uhr startet. Für das leibliche Wohl von Teilnehmern und Gästen sorgt in bewährter Weise das Küchenteam des Vereins. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. -ion