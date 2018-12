Stadt übernimmt das Grab der Familie Schoeps

Das Grab der Familie Schoeps auf dem Friedhof in Friedrichsfeld. © Schatz

Die Stadt Mannheim macht die letzte Ruhestätte von Fred und Julia Schoeps zum Ehrengrab und erhält es damit für die Nachwelt. Das hat die Pressestelle auf Nachfrage bestätigt. Stadträtin Marianne Seitz hatte sich dafür eingesetzt, weil das Grab zuletzt in einem ungepflegten Zustand war und das Nutzungsrecht im kommenden Jahr abgelaufen wäre. Der Gemeinderat folgte dem Antrag in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten.

Mit der Entscheidung des Gemeinderates muss die Stadt das Grab ab sofort unterhalten, der bisherige Nutzungsberechtigte fällt aus der Pflegeverantwortung heraus und muss auch keine Pacht mehr zahlen, wie der Betriebsleiter Friedhöfe, Andreas Adam, auf Anfrage mitteilt.

Im Jahr 2017 habe die Stadt knapp 100 000 Euro an Sachkosten für Pflege, Standsicherheitsmaßnahmen und Personalkosten für Ehrengräber gezahlt. Mit dem neuesten Beschluss existieren aktuell 79 Ehrengräber, davon nun zwei in Friedrichsfeld. „Neben Schoeps ist da noch das Grab Langendorf“, teilt Adam mit. Im Stadtteil Seckenheim gibt es kein Ehrengrab.

Was das prominenteste Ehrengrab in Mannheim ist? „Diese Frage ist sicher nicht leicht zu beantworten“, erklärt der Betriebsleiter, „da wir neben Frauen und Männern aus den Kategorien Mäzenatentum, Politik, Schauspiel und Kunst auch sehr viele Oberbürgermeister haben.“ Das vielleicht bekannteste, weil auch größte Ehrengrab, dürfte jedoch die Grabstätte von Heinrich Lanz sein.

Schoeps war der Gründer eines Unternehmens, das sich anfangs mit dem Großhandel von Gummiwaren befasste. Über die Firmengeschichte gibt die Chronik von Edingen ausführlich Auskunft. Das mehr als 800 Seiten starke Werk wurde 2008 vom Förderverein Gemeindemuseum Edingen-Neckarhausen und dem damals noch eigenständigen Heimatbund Edingen herausgegeben und ist in der Edition Ralf Fetzer erschienen. Danach gründete Alfred Joachim Schoeps in Friedrichsfeld in der Gastwirtschaft „Zur Sonne“ in der Kolmarer Straße 70 die Firma F. J. Schoeps und Co. Weil die Geschäfte anfangs nicht besonders gut liefen, entschied Schoeps, sich auf die Zusammenarbeit mit der Autoindustrie zu konzentrieren und selbst in die Produktion von Gummiartikeln einzusteigen.

Im Oktober 1939 wurde mit dem Kauf eines der Brauerei Pfister gehörenden Gebäudes samt Gelände die Grundlage für den gewaltigen Ausbau der Fabrikanlagen in den Folgejahren gelegt. Im Mai 1942 produzierte das Werk 3000 Meter Spiralschläuche. Schon 1940 zeigte der Unternehmer seine soziale Ader und ließ ein Schwimmbad für die Belegschaft bauen. Er veranstaltete Filmabende und gründete anlässlich der Weihnachtsfeier 1940 einen Sozialfonds. Im Kultursaal der Firma traten viele prominente Künstler auf. Ein Foto zeigt Schauspieler Willi Millowitsch mit dem Gründer.

Nach dem Tod von Schoeps gingen die „F.J. Schoeps & Co. GmbH Gummiwerke“ 1969 an die Metzeler GmbH über, die fünf Jahre später von der Bayer AG übernommen wurde. Seit 2007 gehört das Werk zu Cooper Standard.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018