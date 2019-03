Stadtbibliothek verzeichnet 116 Neuanmeldungen

„Lesen und der Besuch von Bibliotheken ist sehr wichtig für Kinder“, betont Kristin Hätterich bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Stadtbücherei Friedrichsfeld. Denn Lesen schule nicht nur soziales Verhalten, sondern vermittle auch Wissen und Medienkompetenz. Alles Sachen, die in der heutigen Zeit extrem wichtig seien. Deswegen ist es Hätterich, der Vorsitzenden des Vereins, auch so wichtig, den fleißigen Helfern zu danken, „denn ohne die vierzehn Ehrenamtlichen würde nur sehr wenig laufen“.

Junger Nachwuchs fehlt

Der Verein verzeichnet erfreulich viele Neuanmeldungen, insgesamt 116 Personen haben sich bei der Stadtbibliothek im vergangenen Jahr angemeldet. „Das war vor allem durch den regen Kontakt mit Schulklassen der Friedrichsfelder Grundschule möglich“, klärt die Leiterin der Zweigstelle, Birgit Leuther, auf. Diese rege Teilnahme, vor allem von jungen Leuten, ist im Förderverein leider Mangelware. „Es wäre wirklich schön, wenn wir ein wenig mehr jungen Nachwuchs hätten“, so Hätterich bei der Versammlung. Der Verein arbeitet jedoch an Methoden, um eine breitere Bevölkerungsschicht zu erreichen.

Dem Förderverein steht ein Jubiläumsjahr bevor: Fast 25 Jahre hat er nun auf dem Rücken. „Wir gehen gut gepolstert in dieses Jahr und basteln schon an einigen Ideen“, so Hätterich. Trotzdem sei der Vorstand offen für Vorschläge. Die gute Grundlage setzt sich vor allem aus Spenden zusammen. So hat etwa die Heinrich-Vetter-Stiftung mit 500 Euro eine Zuwendung gegeben, und die Firma Kahl spendete wie seit vielen Jahren schon eine Summe in Höhe von 1750 Euro.

Die Kunden nehmen wahr, dass die Zweigstelle einen guten Bestand hat. Es sind nicht nur zahlreiche Medienexemplare vorhanden, zudem sind sie auch noch in außerordentlich guter Verfassung. Außerdem versucht die Bibliothek auch auf dem neuesten Entwicklungsstand zu bleiben. So bietet sie seit neuestem die „Tonies“-Figuren an. Diese sind mit Liedern oder Geschichten „aufgeladen“ und müssen mit einer Box verbunden werden, die diese dann abspielen. Dieses Gerät müssen sich die Benutzer jedoch selbst zulegen. Weiterhin ist die Bibliothek mit zahlreichen Veranstaltungen, wie etwa dem Leseclub ab der dritten Klasse oder dem Treffen namens „Kaffee mit Buch“ mit Monika Krieger, was einmal im Monat Donnerstag morgens stattfindet, im Ort aktiv.

„Schon fünfzehn Minuten Vorlesen oder Lesen am Tag genügen, um in der Schule später nicht abgehängt zu werden“, schließt Oli Müller, der Schriftführer des Fördervereins, die Sitzung ab. Dass der Zuspruch der Stadtbücherei so groß ist, sei schon mal ein gutes Zeichen.

