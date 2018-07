Städtischer Neubau als letzte Option

Anzeige

Die Sorge um den Erhalt der Kindergartenplätze vor Ort hat am Mittwochabend zahlreiche Bürger in die Sitzung des Bezirksbeirats Friedrichsfeld geführt. Wie bereits berichtet, plant die Evangelische Kirche Mannheim, die Einrichtung in der Wallonenstraße durch einen Neubau zu ersetzen. Dieser soll jedoch nur noch drei Gruppen beherbergen – statt wie bisher vier.

Ein Gutachten habe ergeben, dass sich eine Sanierung der beiden maroden Gebäude nicht lohne und ein Neubau kostengünstiger sei, erläuterte Steffen Jooß, Direktor der Evangelischen Kirchenverwaltung in Mannheim, in der Sitzung. Die Baukosten betragen je Gruppe erfahrungsgemäß zwischen 800 000 und 950 000 Euro, inklusive Abriss und Übergangsunterbringung, sagte Jooß. Die Stadt übernehme einen Anteil von 300 000 bis 350 000 Euro. Abzüglich eines Zuschusses vom Bund von je 30 000 Euro je Gruppe trage die Kirche einen Eigenanteil von ungefähr 500 000 Euro.

Großer Sanierungsstau

Insgesamt 48 Kitas betreibe die Evangelische Kirche in Mannheim – der Sanierungsstau belaufe sich auf bis zu 22 Millionen Euro, Rücklagen gebe es keine. „Das war ein Fehler im System“, räumte Jooß ein. Nun bräuchten viele Kindergärten Mittel für die erforderliche Modernisierung. „Wir können nicht in allen Stadtteilen das Angebot halten“, führte Jooß aus und erklärte, dass auch in zwei weiteren Stadtteilen Gruppen entfallen. In anderen Einrichtung sei dies bereits geschehen.