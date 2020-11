Im Advent gibt es ein besonderes Angebot der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin. Unter dem Motto „Zeit für mich und für Gott“ geht es jeweils um Gedanken zum Evangelium des Vortags. Wer sich dafür Zeit nehmen will, ist eingeladen, zu den „Sternstunden im Advent“, jeweils montags (30. November, 7., 14. und 21. Dezember) von 19 Uhr an für 45 Minuten in die Pfarrkirche St. Bonifatius nach Friedrichsfeld zu kommen. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich, ansonsten gelten die jeweils aktuellen Vorgaben zum Infektionsschutz, wie Gemeindereferentin Cordula Mlynski mitteilt. hat

